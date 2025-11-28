Valorant Game Changers Championship 2025: EMEA-håp knust da G2 Gozen og Karmine Corp GC er eliminert

HQ

I går var en brutal dag for EMEA-regionen på Valorant Game Changers Championship 2025, da de to gjenværende organisasjonene fra regionen som sto igjen, begge ble eliminert og sendt hjem.

Etter å ha havnet i utslagsfeltet ble både Karmine Corp GC og G2 Gozen slått ut, mens Kru Blaze fortsatte å trosse oddsen (og vant sin tredje utslagskamp), og MiBR GC fortsatt lever.

Dette betyr at bare fire lag gjenstår i denne turneringen, og alle fire kommer enten fra Nord-Amerika eller Brasil. Vi vet nå også seedningen for de fire siste kampene i turneringen, ettersom de er arrangert slik.

Øvre brakettfinale:



Team Liquid Brasil vs. Shopify Rebellion Gold



Semifinale i nedre brakett:



Kru Blaze mot MiBR GC



Nedre brakettfinale:



Taperen av Liquid/Shopify mot vinneren av Kru/MiBR



Den store finalen:



Vinneren av Liquid/Shopify mot vinneren av Lower Bracket Final



Upper Bracket-finalen er i gang, mens semifinalen i Lower Bracket er planlagt i ettermiddag. Lower Bracket-finalen finner sted i morgen, og den store finalen finner sted søndag 30. november, når trofeet deles ut og vinneren også får 180 000 dollar for sin innsats.