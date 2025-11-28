Valorant Game Changers Championship 2025: EMEA-håp knust da G2 Gozen og Karmine Corp GC er eliminert
Vinnerorganisasjonen i år vil enten være amerikansk eller brasiliansk.
I går var en brutal dag for EMEA-regionen på Valorant Game Changers Championship 2025, da de to gjenværende organisasjonene fra regionen som sto igjen, begge ble eliminert og sendt hjem.
Etter å ha havnet i utslagsfeltet ble både Karmine Corp GC og G2 Gozen slått ut, mens Kru Blaze fortsatte å trosse oddsen (og vant sin tredje utslagskamp), og MiBR GC fortsatt lever.
Dette betyr at bare fire lag gjenstår i denne turneringen, og alle fire kommer enten fra Nord-Amerika eller Brasil. Vi vet nå også seedningen for de fire siste kampene i turneringen, ettersom de er arrangert slik.
Øvre brakettfinale:
- Team Liquid Brasil vs. Shopify Rebellion Gold
Semifinale i nedre brakett:
- Kru Blaze mot MiBR GC
Nedre brakettfinale:
- Taperen av Liquid/Shopify mot vinneren av Kru/MiBR
Den store finalen:
- Vinneren av Liquid/Shopify mot vinneren av Lower Bracket Final
Upper Bracket-finalen er i gang, mens semifinalen i Lower Bracket er planlagt i ettermiddag. Lower Bracket-finalen finner sted i morgen, og den store finalen finner sted søndag 30. november, når trofeet deles ut og vinneren også får 180 000 dollar for sin innsats.