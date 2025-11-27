Valorant Game Changers Championship 2025: Team Liquid Brazil og Shopify Rebellion Gold skal kollidere for grand finaleplass

HQ

Valorant Game Changers Championship 2025 er i sine siste stadier. Seks lag gjenstår, og allerede vet vi om de to som kjemper om den første av de to store finaleplassene, ettersom den øvre brakettfinalen er seedet.

Dette vil skje 28. november, og det vil sette Team Liquid Brazil mot Shopify Rebellion Gold. Disse to tjente plasser i dette spillet ved å overvinne motstanderne i semifinalen i øvre brakett, noe som betyr at både G2 Gozen og Karmine Corp GC har falt ned i eliminasjonsbraketten.

I dag møtes G2 Gozen og MiBR GC for å holde liv i håpet om å vinne turneringen. På den andre siden av braketten finner vi Karmine Corp GC mot Kru Blaze, med taperne av hver kamp på vei hjem og vinnerne som skal møte hverandre for en sjanse til å møte taperen av Liquid/Shopify Rebellion, som viser hvor viktig en plass i finalen i øvre brakett er.

Vi vil vite med sikkerhet hvordan neste trinn i braketten har blitt arrangert i løpet av de kommende timene.