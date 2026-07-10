Valorant Game Changers EMEA: Fase 3 – « Finals kommer tilbake til Istanbul i Tyrkia

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Riot Games har avslørt at Valorant Game Changers EMEA: Stage 3-finalen igjen skal avholde sin avgjørende Grand Finals-kamp foran et livepublikum i Istanbul, Tyrkia.

Denne viktige kampen blir den siste regionale kampen som spilles i EMEA-området for sesongen 2026, og vinneren vil sikre seg en plass i det prestisjetunge mesterskapet som følger til høsten.

Selv om vi ikke vil vite hvilke lag som skal delta i Grand Final før Stage 3 nærmer seg slutten, vet vi at Stage 3-arrangementet starter 20. juli og pågår helt frem til 30. august, når den avgjørende kampen spilles foran et livepublikum på ESA Esports Arena i den tyrkiske byen.

Vi har fått vite at billettene til dette arrangementet vil bli lagt ut for salg fra og med 3. august, og siden det sammenfaller med finalen i 2. etappe av « Valorant Champions Tour EMEA» i Barcelona (herrekonkurransen), vil arenaen, så snart Game Changers-kampen er avsluttet, omdannes til en visningsfest for herrekonkurransen.