Valorant Game Changers trinn 3 har begynt: Her er lagene som deltar

HQ

Damesesongen Valorant Game Changers avsluttes senere enn herresesongen, ettersom Championship avsluttes i slutten av november. Dermed gjenstår det fortsatt en siste etappe, som faktisk begynte i går. Med dette i bakhodet, her er lagene som er til stede på Stage 3 og også datoene for når den avsluttes.

Game Changers Stage 3 EMEA-team:



Karmine Corp GC



GiantX GC



SK Nebula



G2 Gozen



Twisted Minds Orchid



BLVKHND



Frick My Chungus Life



ZennIT Orange GC



Zerance Mint



Al Qadsiah Corals



Til å begynne med spilles det et gruppespill der de ulike lagene møter hverandre frem til 14. oktober. Deretter går de seks beste lagene videre til sluttspillet, der de to beste lagene fra gruppene også får en kamp i første runde. Sluttspillet spilles mellom 17. oktober og 2. november, og vinneren får til og med en plass i Championship (sammen med de to andre lagene med best poengscore fra EMEA i år), som arrangeres i Sør-Korea fra 20. til 30. november.