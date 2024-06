Valorant kommer til PS5 og Xbox Series, får begrenset beta neste uke

HQ

I kveldens Summer Game Fest-galla fikk vi noen veldig store kunngjøringer om etablerte PC-titler som kommer til å utvide rekkevidden sin med konsollutgivelser. Vi så det med New World Aeternum, og vi vil se det med Valorant også, ettersom Riot Games har bekreftet at spillet kommer til PS5 og Xbox Series nesten umiddelbart, og faktisk starter den begrensede betaversjonen på begge plattformene den 14. juni.

Xbox- og PS5-versjonene har gameplay som er skreddersydd for å følge den strenge standarden for konkurranseopplevelsen i Valorant, selv om de allerede har advart om at det ikke vil være noe kryssspill mellom versjonene for å bevare kvaliteten på konkurransen.

<em-<"Da vi skulle portere Valorant til alle andre plattformer, visste vi at vi måtte levere den samme kompromissløse konkurranseopplevelsen som vi i årevis har levert til PC-spillere: et taktisk lagbasert skytespill med høy presisjon"</em>, forklarer Arnar Gylfason, produksjonssjef for Valorant hos Riot Games. "Vi la vekt på at den konkurrerende spillopplevelsen skulle føles naturlig på konsollkontrollere, og hvis vi ikke kunne innfri det løftet når det gjaldt spillopplevelsen, var vi klare til å legge ned prosjektet. Det tror vi at vi har gjort, men til syvende og sist er det spillerne som har det siste ordet".

Valorant vil fortsatt være gratis å spille på de nye plattformene, og du kan registrere deg for betaversjonen her.