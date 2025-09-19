Valorant Mestere 2025: Fire lag har allerede sikret seg billett til sluttspillet

HQ

Vi kommer stadig nærmere slutten av sesongen 2025 Valorant Champions Tour, ettersom Champions -arrangementet er i full gang og et godt stykke gjennom det. Så langt er mye av gruppespillet ferdigspilt, faktisk så mye at vi allerede vet om fire lag som har sikret seg billett til knockout-braketten som blir sluttspillet.

Vi vet ennå ikke seedingen, ettersom det fortsatt er god plass til bevegelse, men når det gjelder de fire lagene som vil være i sluttspillet, er de :



Paper Rex



Fnatic



NRG



Team Heretics



De fire andre plassene vil bli avgjort i slutten av uken, med åtte lag som blir eliminert fra Champions når denne seedingen er fullført. Slik det ser ut nå, er GiantX, MiBR, DRX, og T1 favoritter til å gå videre, mens XLG Esports, Sentinels, Bilibili Gaming, Rex Regum Qeon, EDward Gaming, Team Liquid, Dragon Ranger Gaming, og G2 Esports må overleve to utslagskamper for i det hele tatt å gå videre til sluttspillet.

Hvem tror du går videre til sluttspillet?