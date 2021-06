Valorant Mobile offisielt bekreftet av Riot Games

Du ser på Annonser

Siden lanseringen for nøyekatig ett år siden har Valorant blitt en massiv hit i den taktiske skytespill-sjangeren. Ifølge Riot har Valorant oppnådd et gjennomsnitt på mer enn 14 millioner spillere i måneden, som er ganske imponerende på ett år.

For å feire jubileet har Riot annonsert at de hoster et månedlangt event som gir spillere diverse belønninger. De har også bekreftet planene om å utvide Valorant til den mobile plattformen, med Valorant Mobile.

Dessverre, utover en offisiell bekreftelse og navnet, har vi ikke noe mer informasjon om mobilversjonen, men i pressemeldingen som bekreftet informasjonen står det: "Riot now is preparing to expand the franchise - starting with VALORANT Mobile," som tyder på at Valorant Mobile bare er begynnelsen på Riots videre planer for tittelen og dets univers.