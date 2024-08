Valve forbyr "Snappy Tappy" i Counter-Strike 2

HQ

Den nylig introduserte tastaturfunksjonen Tap Snap (Razer) eller Snappy Tappy (Wooting) har skapt problemer for mange spillere i Counter-Strike 2, ettersom sidebevegelsene som oppstår er vanskelige å forutse og nå anses som "juks" av Valve selv. Fra og med i går er alle SOCD-funksjoner forbudt (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) i spillet fra og med i går.

Valve på Snappy

"I det siste har noen maskinvarefunksjoner utvisket grensen mellom manuell input og automatisering, så vi har bestemt oss for å trekke en klar linje for hva som er akseptabelt eller ikke i Counter-Strike. Vi kommer ikke lenger til å tillate automatisering (via skript eller maskinvare) som omgår disse kjerneferdighetene, og fremover (og i første omgang utelukkende på Valves offisielle servere) kan spillere som mistenkes for å automatisere flere spillerhandlinger fra én enkelt spillinngang, bli kastet ut av kampen."

Ikke mer Snappy Tappy for deg!