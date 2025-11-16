Valve hevder at Steam Machine slår 70 % av alle spill-PC-er

HQ

Denne ukens kunngjøring av Steam Machine var unektelig en av de hyggeligste overraskelsene på lang tid. Men flere spørsmål gjenstår angående maskinvaren, ikke minst ytelsen. Mange spillere lurer på om de avslørte spesifikasjonene vil være nok. Men Valve har nå avklart at folk ikke bør bekymre seg. Og at maskinen er langt mer kapabel enn hva skeptikerne tror.

I et nylig intervju sier Yazan Aldehayyat, en av de mange ingeniørene hos Valve som jobbet med maskinvaren, at selskapet bygde Steam Machine ved å analysere komponentene som dominerer blant Steam-brukere. Dette førte til at de landet på en konfigurasjon med 6-kjerneprosessorer og en RDNA 3 GPU med 28 CU-er. Noe som ifølge Valve tilsvarer eller er bedre enn 70 % av systemene folk har hjemme.

"Vi så på Steam Hardware Survey. Det gir oss en god referanse for folks hjemmeenheter når det gjelder ytelse. Steam Machine er lik eller bedre enn 70 % av det folk har."

Ifølge Aldehayyat var målet aldri å lage en kraftig monster-PC. Men heller å tilby en rimelig, smidig og fremfor alt enkel plattform - tilgjengelig for så mange som mulig. De ville at de fleste spillene på Steam skulle kjøre uten problemer. Noe som unektelig høres ut som en fornuftig tilnærming, synes du ikke?

Er du spent på Steam Machine?