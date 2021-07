Valve bekrefter Steam Deck-konsoll - Kommer i desember

For to måneder siden blusset plutselig ryktene om at Valve lager en Nintendo Switch-lignende PC opp igjen med full kraft. Dette kort tid etter at Gabe Newell, eieren av selskapet, sa vi skulle få en bedre idé om hva Steam-spill skal komme til konsollene eller ei "senere i år". Ventetiden ble ikke like lang som fryktet.

Helt ut av intet har Valve nemlig avslørt at det som kalles Steam Deck vil slippes en gang i desember for en veiledende pris på 399 amerikanske dollar for den billigste utgaven. Som du ser på bildet nederst ligner den som forventet en god del på Nintendo Switch med en 7 tommer stor 60hz LCD-skjerm (en bildeoppløsning på 1280 x 800), to analogspaker, en D-pad, fire skulderknapper og fire bokstavknapper. I tillegg har den to berøringsoverflater på fronten og fire knapper bak.

Operativsystemet vil være en modifisert utgave av SteamOS som passer bedre til det konsollaktige formatet, men det skal også være tilgang til en annen desktop som gjør det mulig å bruke spill fra andre butikker og launchere.

Siden du uansett har tilgang til hele Steam-samlingen din er det greit å vite spesifikasjonene til enheten:



Spesiallaget AMD APU



CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (opp til 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (opp til 1.6 TFlops FP32)

RAM: 16 GB LPDDR5 RAM (5500 MT/s)

Minne: Innebygd med enten 64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1), 256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) eller 512 GB high-speed NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) avhengig av hvilken modell du velger.



Enda mer detaljerte spesifikasjoner finner du her. Enkelt sagt er den i alle fall langt sterkere enn en Nintendo Switch.

Steam Deck støtter i tillegg Bluetooth 5.0 slik at du kan koble den til de fleste andre headset eller lignende som fungerer på PC. Som om det ikke var nok kan man kjøpe en slags dock separat, og denne vil gjøre det mulig å spille på eksterne skjermer og bruke tastatur og mus. Det skal også være mulig å bruke andre USB-C-adaptere

Om alt dette høres interessant ut bør du merke deg at det blir mulig å reservere en Steam Deck fra klokken 19 den 16. juli, altså i morgen. Det kan du gjøre her.

Hvordan synes du dette høres og ser ut?