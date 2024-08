Valves nye spill Deadlock har over 20 000 samtidige spillere - til tross for at det ikke engang er kunngjort ennå

HQ

Det kommende Valve-spillet Deadlock sies å være en blanding mellom Overwatch og Vanguard, et MOBA-inspirert helteskytespill med estetikk lånt fra både Team Fortress 2 og Portal, men utover junis lekkasje vet vi ikke noe mer enn det. Til tross for dette, og til tross for at spillet ikke engang har blitt annonsert ennå, har det 23 000 (!) samtidige spillere på topp, noe som er bemerkelsesverdig - for å si det mildt. Vi kan bare anta at denne gigantiske alfatesten også betyr at Valve er klare til å vise det frem, i sin helhet.

Vi har ikke vært en av de heldige som har fått sjekke ut spillet så langt, men med så mange rykter som svirrer rundt det, kan vi bare forestille oss at det er et spørsmål om tid før Valve bryter tausheten.

Hva synes du om dette?