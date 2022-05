HQ

Etter en periode som Early Access-tittel har Sharkmob offisielt lansert sin Battle Royale-utgave av World of Darkness-universet. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt heter denne munnfullen av et spill som nå er tilgjengelig for PC- og PS5-spillere å dykke ned i, for å konkurrere om det ultimate herredømmet over den vakre byen Praha, som flere krigførende vampyrklaner ønsker å ta kontroll over for seg selv. Med lanseringen på plass har jeg spilt massevis av Bloodhunt i noen dager og har mange tanker.

Dette er som sagt en Battle Royale, og det skiller seg fra mange av konkurrentene med måten de spillbare klassene er designet. De er kjent som Archetypes og defineres av to hovedområder: Vampyrklanen og klassen. Vampyrklanen er liksom huset eller familien en Archetype tilhører, og for øyeblikket spenner det mellom Toreador (den attraktive klanen), Brujah (den brutale klanen), Nosferatu (de som ser ut som zombier) og den nyere Ventrue (høysamfunnsklanen, om du vil). Hver klan har en delt hovedevne, for eksempel kan Toreadoren bruke Projection til å teleportere rundt, mens Brujah kan kaste seg rundt med store sprang.

Klassene er underseksjonen til hver klan og definerer den individuelle evnen som en Archetype har. Når vi ser tilbake til for eksempel Toreadoren, kan Siren i hovedsak blende folk med sin Blinding Beauty-evne, mens Muse kommer seg raskere etter å ha blitt slått ned. Hver Archetype kan levles opp for å låse opp frynsegoder som kan brukes i spill, men disse gir bare mindre forbedringer, for eksempel mer startammunisjon, som betyr at det ikke er en stor fordel å bare spille som én Archetype.

Poenget er at mens hver Archetype er fundamentalt unik, er forskjellene marginale, noe som gjør Bloodhunt til en mer balansert opplevelse og også et veldig enkelt spill å plukke opp og spille, ettersom gameplayet har mindre læringskurve enn si Apex med sin liste over drastisk forskjellige Legends.

Og når det gjelder karakterer er det et tilpasningssystem på plass i Bloodhunt, men det er egentlig mer et system for Sharkmob å håve inn lettjente penger på fra det jeg har sett. Joda, du kan endre utseendet til hver respektive Archetype (det være seg antrekk, kjønn, hårfarge, ansiktsform, sminke, piercinger, tatoveringer, øyenfarge osv.), men startutvalget er ganske labert, og de ekstra kosmetiske alternativene vil for det meste kreve en tur innom butikken i spillet. Det er imidlertid ikke et problem, siden tilpasningen og kosmetikken ikke påvirker gameplayet i det hele tatt, så det er bare et alternativ for de som er interesserte i det.

Merkelig nok har Bloodhunt også litt sosial tilstedeværelse. Det er et hub-område kjent som Elysium, som brukes som et sted for å stå i kø til nye kamper, for å snakke med Vampire Clan-representanter og for generelt å sosialisere med andre spillere. Det er en veldig godt realisert bygning som uten tvil vil falle i smak for fans som er interesserte i World of Darkness-historien, men det er omtrent alt det er, siden det utover den vakre estetikken ikke er så mye å gjøre her.

Kartet over Praha er ganske unikt hva BR-spill angår. Ettersom vampyrer kan klatre på vegger og i hovedsak behandle verden som en gigantisk lekeplass er første etasje i prinsipp hustakene, og det faktiske gatenivået er mer en kjeller eller underetasje. Mesteparten av skuddvekslingene - som for øvrig er veldig jevne og raffinerte takket være de fantastiske skytemekanikkene - vil finne sted på hustakene, og vil se deg hoppe og nærmest fly over Prahas skyline og klatre oppover dens praktfulle arkitektur. Det er ikke dermed sagt at gatenivået ikke er viktig, for det er det. Her finner du loot, og enda viktigere er det at gatene er der intetanende mennesker kan bli funnet, mennesker du kan suge blod fra for å få bonuser du kan ta med i kamp, for eksempel forbedret helsegenerering, bedre nærkampsevner eller kortere cooldown for evner. Du kan imidlertid bare skaffe deg et visst utvalg av oppgraderinger i hvert spill, så du må velge målene dine godt, og det uten å bli oppdaget, for da blir du merket som Bloodhunted som gjør at enhver spiller på kartet kan se posisjonen din i rundt 60 sekunder.

Det bør bemerkes at gatenivået ikke bare er en vampyrs jaktterreng, siden det er forskjellige datastyrte fiender til stede også, enten det er den dødelige Entity-militærfraksjonen eller Cultists Vampire-roboter. Det er med andre ord mange grunner til at du vil unngå gatene, siden disse fiendene ikke vil nøle med å prøve å drepe deg. Poenget er at Bloodhunts Praha ikke er som et tradisjonelt BR-kart ettersom det føles mer oppslukende og levende, og det er takket være dets imponerende utseende og utvalg av NPC-er, som er muliggjort på grunn av dets mindre, konsise skala enn for eksempel Fortnite, Apex Legends eller Call of Duty: Warzone sine enorme kart.

Den mindre kartdesignen er også noe som bidrar til å forringe noen av de større problemene som BR-sjangeren står overfor. Kampene er raskere, mer engasjerende og møter generelt mindre problemene andre BR-titler har. Det er imidlertid ikke å si at det er den definitive løsningen, ettersom man lett kan havne i et "loot-tørke", og spesielt i Trios vil du ofte føle deg overveldet av rivaliserende lag siden det er kortere avstand mellom alle. Det er mindre et problem i Solos, fra min erfaring, ettersom spillere generelt sprer seg mer, men det er likevel noe å huske på siden det vil påvirke måten du spiller.

Til tross for alle de positive sidene og unike egenskapene er det et annet område som ikke helt resonerer med meg, nemlig respawn-situasjonen. Jeg forstår at Sharkmob ønsker å lindre den straffende og utilgivelige naturen til Battle Royales ved å introdusere sikkerhetsteppet med å ha ett ekstra liv til disposisjon i Solos, men å respawne i nærheten av der du døde med en semi-anstendig utrustning er ikke måten å håndtere det på. I de siste stadiene av et spill føles det mer balansert, men i starten er noen ganger det utstyret du får når du respawner bedre enn det som ligger rundt omkring, og det føles ikke helt rettferdig. Spesielt når du blir jaktet ned av en vampyr du nettopp har drept, som nå har bedre loot enn deg til tross for at de faktisk mislyktes og opprinnelig tapte mot deg.

Jeg skal innrømme at jeg er ganske imponert over Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Dets unike tilnærming til Battle Royale gjør det til et ganske tilgjengelig og underholdende tillegg til sjangeren, og som jeg kan se meg selv bruke en del av fritiden min på. Hvorvidt det vil overleve tidens tann er imidlertid en annen historie, ettersom live-service og Battle Royale er to svært konkurransepregede områder, og vi har sett utallige utfordrere forsøke å gjøre sin egen innvirkning og mislykkes totalt. Fortsatt, forutsatt at Sharkmob kan fortsette å tilføye en jevn strøm av engasjerende og morsomt innhold for å holde interessen høy og opprettholde spillerbasen, så tror jeg at fremtiden er ganske lys for Bloodhunt. Men det vil bare tiden vise.