Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bruker et Mass Effect-lignende system for å avgjøre om NPC-er liker deg eller ikke

I bunn og grunn er Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 et rollespill, og selv om vi opplevde mye action og stealth i løpet av den korte tiden vi hadde med spillet på Gamescom, ville vi vite hvilke systemer som lar spilleren få vite at beslutningene deres betyr noe. Derfor snakket vi med Narrative Director Ian Thomas og White Wolfs Brand Marketing Manager Jason Carl om hva som foregår bak kulissene.

"Det er så sømløst at du først ikke engang er klar over at det skjer. Og jeg elsker øyeblikket når spilleren skjønner at det er det som skjer. Det er slik rollespillet fungerer," sier Carl, før han trekker seg unna for å la Thomas grave seg ned i de dypere detaljene.

"Det vi har gjort, hvis du går tilbake til noe som Mass Effect og Paragon Renegade, så har verden en mening om den hovedpersonen," forklarte Thomas. "I vårt spill har hver karakter en mening om hovedpersonen. Så hvis du for eksempel behandler en vampyr som om du er den virkelig tøffe eldste og bør respektere min autoritet, kan de reagere på en måte som sier: "Ok, jeg gir meg foran deg. Eller de kan bli skikkelig forbanna og mislike deg."

"Du kan spille rollespillet "Jeg kommer til å slå ned foten og banke opp alle". Eller du kan være kameleonen og prøve å smiske med folk, smigre dem, hva som helst. Så disse reaksjonene bygger seg opp, og karakterene har meninger om deg og de tingene de snakker med deg om og som du gjør, og dialogvalgene og hvordan de behandler deg i spillet, endrer seg derfor," la han til. Thomas sa også at ting kommer til å spisse seg til når du er i et rom fullt av vampyrer og blir spurt om hva du mener om en gitt sak, ettersom det er da ekte allianser kan skapes eller brytes ned.

