Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Forhåndsvisning av spill: Søvnløs i Seattle

Mer enn to tiår etter utgivelsen av det første spillet, og etter en turbulent utviklingsprosess, nærmer vi oss lanseringen av Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Jeg kan ikke si at jeg er noen fan av originalen, siden det var litt før min tid, men ethvert nytt rollespill som lover dybde i systemene og en original verden, vil alltid vekke min interesse.

Vi begynte demoen helt i begynnelsen av spillet, og våknet opp som vampyren Phyre. Det er et forfriskende grep å gi RPG-hovedpersonen vår mer av en veteranfølelse. Phyre er ingen fersk vampyr, og de har eksistert en stund, noe som betyr at du får mer av en Geralt of Rivia-type følelse når du spiller dem. En følelse av ekspertise i å bite nakker og knekke hodeskaller. For noen kan dette være avskrekkende, men jeg har spilt så mange rollespill der jeg er en nykommer i verdenen at det er fint å føle at jeg allerede har hørt hjemme i den en god stund.

Vi sniker oss gjennom en stort sett forlatt bygård, og kjemper mot noen sjeler før vi går ut i Seattles snødekte gater. Vi kommer imidlertid ikke videre til neste side i historien før vi snakker med stemmen inne i hodet vårt. Som i Cyberpunk 2077, får du i Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 selskap av en kroppsløs stemme inne i hodet ditt med et mysterium å løse. I motsetning til Cyberpunk, føles Bloodlines 2s mysterium mer som en klassisk detektiv noir, og ledsageren vår har til og med en grynete stemme som en erfaren politiveteran.

Noir-oppsettet for historien er fint, men jeg synes dialogen til vår indre følgesvenn til tider var litt ubehagelig. Til tross for at toneleiet hans antyder at han ikke snakker så mye, syntes jeg han snakket altfor mye. Med dusinvis av timer til å oppdage hovedhistorien, vil jeg ikke komme med en konkret dom om ham ennå, men jeg fikk ikke den øyeblikkelige forbindelsen som jeg følte med V og Johnny Silverhand, for eksempel.

Det var ikke mye igjen å utforske i demoen etter at vi hadde unnsluppet den første knipen. Det var veldig gøy å se på spillets ulike klaner og opprinnelser, og de forskjellige spillstilene de tilbyr, ser ut til å være helt unike. Jeg valgte en Tremere-magiker, og fikk mest mulig ut av langdistanseangrep som å forvandle en fiende til en blodgranat fra skyggene. Det er en herlig detalj at når du har valgt din opprinnelse, endres angrepsanimasjonene og tomgangsanimasjonene dine litt. Som Tremere, for eksempel, brukte jeg ikke lenger knyttnevene mine, men hadde i stedet både pekefingrene og langfingrene rettet ut, og laget miniatyrdolker med dem for å hugge mot fiender. Det var mange slike små detaljer, som fikk meg til å tenke på alle de forskjellige måtene klanvalg, dialogalternativer og annet kan påvirke en gjennomspilling på.

Jeg lurte på alle systemene som foregår bak kulissene, og som sporer valg som kan endre din spillgjennomgang fra andres. I løpet av den korte tiden jeg hadde med spillet, fikk jeg ikke sjansen til å se disse systemene, men jeg ble forsikret om at de er der og tar notater bak forhenget. Det jeg opplevde mest var en slags Dishonored-lignende spillopplevelse når det gjelder blandingen av action og stealth, med en litt mer aktiv rolle for hovedpersonen. Du trenger ikke å holde deg i skyggene i Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, men mange spillestiler og klaner drar nytte av det. Dette høres kanskje ikke så spennende ut for noen som ønsker en ren rollespillopplevelse, men selv om Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 er et mer actionpreget spill, spesielt i innledningen, har The Chinese Room fått til følelsen av å være en supermektig skapning i natten. Slag sender dødelige og sjeler flygende inn i vegger, og evnene dine føles umiddelbart sterke selv om du fortsatt er tidlig i spillet.

Der jeg kanskje fortsatt er bekymret for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 er i det visuelle og dybden i RPG-elementene. Grafisk ser spillet omtrent en generasjon bak, og selv om det visuelle ikke er alt, oppfordrer en by som er vakker ofte en spiller til å utforske den mye mer. Når det gjelder dybden i systemene, virker det som om alle de gode tegnene er der på papiret, men det er først etter flere timer at du virkelig vil kunne se hvor mye av et stempel du kan sette på verden og din egen fortelling.

I det store og hele er inntrykkene mine imidlertid positive for Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Det er et spill som har trukket mange bekymringer de siste månedene og til og med årene, men The Chinese Room gjør sitt ytterste for å trosse oddsene og forventningene og gi oss en retur til Masquerade som føles som om den lever opp til det forrige spillet. Om det er nok av et ekte RPG til å virkelig holde fansen i sitt hypnotiske blikk er ukjent, men førsteinntrykket forteller meg at det er mer enn det som møter øyet.