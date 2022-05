HQ

Det føles virkelig som at de siste ukene bare har handlet om vampyrer, men det skyldes nok det faktum at vi nylig har sett lanseringen av Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, at V Rising slippes til Early Access denne uka og at torsdag markerer lanseringen av Vampire: The Masquerade - Swansong. I likhet med det tomme skallet av et tappet vampyroffer er jeg nå helt pumpa. Når vi først er inne på temaet om de udødelige har jeg nok en gang entret World of Darkness og spilt sistnevnte spill, Swansong, de siste dagene.

Dette er en av de mest unike Vampire: The Masquerade-titlene, fordi her er spillestilen mer i likhet med Rockstars L.A. Noire enn de vanlige Vampire-titlene. Ikke misforstå, du er fortsatt en blodtørstig nattens skapning, men historiepremisset er at du leder en gruppe rollefigurer mens de etterforsker og prøver å komme til bunns i en maktkamp som undergraver den nye prinsen av Boston Camarilla-familien. Du må spille som tre ulike vampyrer fra hver sin unike klan og bruke deres spesialegenskaper for å avdekke sannheten bak det virvlende plottet som utgjør kjernen av historien. Det er her likhetene med L.A. Noire kommer til syne, ettersom det ikke finnes noen oppdragsguide eller direkte vei å følge for å gå løs på historien - du må bare holde øynene åpne, etterforske og finne ut hvordan sporene på hvert nivå henger sammen for å komme til en konklusjon.

Det hele er godt gjennomført og ganske engasjerende, og du vil ha det moro med å sjekke hver krik og krok på et nivå i håp om å finne enda en godt skjult ledetråd som kan hamre spikeren inn i kista på hypotesen du har formulert. Du har verktøy til rådighet for å oppnå disse målene og kan bruke hver vampyrs egenskaper til din fordel, enten det er i form av forføring, trusler eller sniking. Du kan også bruke flere andre muligheter som måtte poppe opp, for eksempel å bruke teknisk kompetanse til å hacke et passord på en låst bærbar PC. Ulempen er at man må ta progresjon med i betraktning, og du må avgjøre hvordan vil spesialisere hver vampyr til å passe din spillestil. Kanskje vil du at Emem skal være den mer sosiale figuren, mens Leysha skal utmerke seg på deduksjon og åstedsgranskning. Du bør være oppmerksom på at du ikke spiller som alle tre vampyrer samtidig, hvilket betyr at det vil være ganger der du ikke kan komme deg gjennom en låst dør som for eksempel Galeb selv om den kunne blitt åpnet med en annen spesialisert rollefigur.

Når det gjelder hvordan egenskapene til den enkelte vampyr fungerer, utspiller dette seg i form av et slags strategisk minispill. Hver rollefigur vil ha et forhåndsbestemt evnenivå for hver tilgjengelig egenskap (forførelse, trusler etc.), som kan bli forbedret ved å oppgradere hvert evnetre som er knyttet til hver sin egenskap. Dette betyr at muligheten til å sjarmere noen i en samtale faktisk bare kan være mulig for en av figurene dine og at alle andre tilfeller vil feile. Hvis du har muligheten til å bruke en egenskap kan du forbedre sjansene ved å bruke noen evnepoeng, men det er her både det strategiske minispillet og NPC-en du snakker med kommer inn i bildet. Kort fortalt kan det som i utgangspunktet er en suksessrate på 100% endres drastisk hvis NPC-en også bestemmer seg for å gjøre et trekk.

Men disse egenskapene er ikke de eneste kule vampyrgrepene du har til disposisjon, ettersom hver rollefigur har sin egen vampyrdisiplin som kan benyttes når de går fritt rundt på et nivå og samler spor. For eksempel kan Leysha bli usynlig og vandre rundt på forbudte områder uten å bli oppdaget, så sant hun ikke kommer for nær andre vampyrer vel å merke. Du kan bruke denne kraften til å lese notater og gjøre elementære handlinger, men alt som er mer fysisk (for eksempel å låse opp en dør) innebærer at du må bli synlig igjen.

Narrativet i Swansong er interessant og gjør mye for å bygge på den helhetlige verdenen i Vampire: The Masquerade på en måte der spesielt Bloodhunt feilet. Hver rollefigur føles velutviklet og dyp, og du vil ha mye moro med å bli kjent med de ulike NPC-ene, motivene som driver dem og hemmelighetene som de holder skjult. De faktiske samtalene kan føles litt i det lengste laget og trege, og det samme gjelder også for den faktiske spillmekanikken som generelt har et ganske rolig tempo og ofte favoriserer stemning over spenning. Mesteparten av tiden er historien likevel fortsatt underholdende.

Ett av punktene som jeg opplever som ganske splittende er det visuelle, ettersom Swansong noen ganger ser meget pent ut og andre ganger er nokså urovekkende. For det meste er både miljøene og figurmodellene polerte og av høy kvalitet, men så går du tett opptil dem for å se ansiktene og ansiktsuttrykkene, og her er det nesten som en AI forsøker å formidle hvilken følelse den tror rollefiguren burde formidle i stedet for en mer ekte og åpenbar reaksjon. Dette skaper ukomfortable og heslige scener som er ganske vanskelige å se bort ifra, noe som er synd ettersom resten av spillet er ganske visuelt slående.

Disse problemene med ansiktsanimasjoner er dessuten ikke de eneste jeg har støtt på. I løpet av min spilltid kom jeg en gang ut av en samtale med en NPC på et annet sted enn der jeg startet samtalen, og dette innebar at jeg ble sittende fast i et hjørne av rommet uten noen mulighet for å slippe ut. I et forsøk på å laste opp igjen nivået/samtalen trykket jeg på reset-knappen, for så å oppdage at den bokstavelig talt startet hele spillet på nytt og umiddelbart lastet inn en fersk lagringsfil over den originale progresjonen min uten advarsel, noe som førte til at jeg mistet timevis med progresjon uten mulighet for å hente den ut igjen. Det var ... frustrerende.

Som du skjønner er ikke Vampire: The Masquerade - Swansong perfekt på noen som helst måte, og man kan heller argumentere for at det er ganske røft i kantene. Men selv om dette er tilfelle er det fortsatt en underholdende og engasjerende tilnærming til World of Darkness med sin deduktive og utforskende tone, og det er et spill som vil være midt i blinken for alle supersnoker der ute som vil teste evnene sine til å løse mysterier som en blodtørstig og udødelig vampyr.