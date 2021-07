Med tanke på antall utsettelser og et utviklerskifte har de fleste forstått at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har problemer, men det virker som om Paradox sliter med hele franchisen.

I tillegg til å gi oss en ny karakterentrailer som introduserer oss for en eldgammel kar med navn Galeb forteller Big Bad Wolf at Vampire: The Masquerade - Swansong har blitt utsatt til februar.