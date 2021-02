Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 utsettes til 2022

Du ser på Annonser

Det ble ganske tydelig at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hadde problemer da spillet både ble utsatt og

måtte skifte "Creative Director" forrige august, så en av de få overraskende tingene med dagens annonsering er hvor tidlig den kom.

Paradox, spillet sin utgiver, forteller nemlig at Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ikke vil rekke 2021 heller, men i stedet har blitt utsatt til 2022. Den offisielle begrunnelsen er at utviklingen har tatt mye lenger tid enn forventet som følge av pandemien, men en annen del av annonseringen får det til å høres ut som om det er noe mer:

"Vi har også bestemt at Hardsuit Labs ikke vil lede utviklingen av Bloodlines 2, og vi har startet et samarbeid med et nytt studio for å fullføre arbeidet med spillet. Dette har vært en vanskelig avgjørelse, men vi er overbeviste om at det er den riktige veien fremover for å gi spillet rettferdigheten det fortjener."

Ryktene om at Paradox og Hardsuit Labs har et meget dårlig forhold startet for lenge siden, så denne avgjørelsen og formuleringen hjelper ikke akkurat på. Ikke får vi vite hvem som har overtatt jobben heller, så jeg har kontaktet begge parter i håp om å få en kommentar. Uansett hva vil vi altså ikke få suge blod i Seattle før tidligst neste år.