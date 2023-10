Van Gogh-museet selger ikke lenger spesielle Pikachu-kort

HQ

I forrige måned stormet skalpere som forventet Van Gogh-museet i håp om å få tak i så mange Pikachu-kort som mulig. Dette førte til at The Pokémon Company og museet minnet de besøkende om at det ikke var vanskelig å få tak i et kort med Pikachu med en morsom hatt på, ettersom man kunne få tak i dem både på nettet og på museet.

Men på grunn av sikkerhetshensyn, som Van Gogh-museet har beskrevet på sin FAQ-side, vil det ikke lenger være mulig å kjøpe fysiske kort i museumsbutikken. I stedet vil du bare kunne kjøpe dem på nettet.

Dette kan nok gjøre problemet med skalpering verre, men sikkerheten kommer først. Strømmen av mennesker på museet er vanvittig å se, og å se dem løpe etter Van Gogh-inspirert Pokémon-merch er nok til å få deg til å miste troen på menneskeheten.