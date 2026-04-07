Vance besøker Ungarn for å støtte Orbán før valget

Vance har ankommet Ungarn for et todagers besøk med mål om å støtte Orbán i forkant av "et av de mest utfordrende valgene i hans politiske karriere".

Den amerikanske visepresidenten skal møte Orbán og delta på et fellesmøte bare noen dager før parlamentsvalget 12. april, i det analytikere ser på som et tydelig signal om støtte fra Washington.

Besøket viser at Trump-administrasjonen og likesinnede ledere i Europa nærmer seg hverandre, og Orbán har lenge blitt sett på som en nøkkelfigur i arbeidet med å fremme en nasjonalistisk og "illiberal" politikk i EU.

Det er imidlertid fortsatt usikkert hvordan besøket vil påvirke velgerne. Meningsmålinger tyder på at Orbáns regjeringsparti Fidesz ligger bak opposisjonsbevegelsen ledet av Péter Magyar, og at innenlandske bekymringer som levekostnader dominerer valgkampen.

Noen har advart mot utenlandsk innflytelse i valget, mens enkelte europeiske tjenestemenn har uttrykt bekymring over USAs støtte til en leder som ofte er på kant med Brussel og opprettholder tettere bånd til Moskva.