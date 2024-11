Vancouver Surge låser inn sin 2025 Call of Duty League-tropp

HQ

Call of Duty League's relativt korte historie har vært fylt med flyttinger og team rebrandings. Nylig så vi Cloud9 ta over New York Subliners og omdøpe dem Cloud9 New York, lenge i fortiden så vi Chicago Huntsman forlate Great Lakes til fordel for Texas for å bli OpTic Texas, og de mest betydningsfulle tilfellene har sett Paris Legion flytte til Las Vegas og London Royal Ravens bytte til Carolina. Med alle disse store flyttingene i bakhodet kan det være lett å glemme at Seattle Surge krysser den kanadiske grensen og bytter til sin nesten søsterby Vancouver for å bli Vancouver Surge i sesongen 2025.

Med denne omprofileringen og flyttingen i tankene har Vancouver Surge nå presentert troppen den vil stille med i 2025-sesongen. Den vil inneholde de to tilbakevendende stjernene Jovan "04" Rodriguez og Jordan "Abuzah" François, som hver av dem blir forsterket av ankomsten av Charlie "Hicksy" Hicks og Byron "Nastie" Plumridge. Raymond "Rambo" Lussier blir trener for laget.

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig når Call of Duty League vil være tilbake for sesongen 2025, men den vil sannsynligvis starte en gang i desember.