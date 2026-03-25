Vårsesongen i LEC starter denne helgen: Her er åpningskampene

Nå som First Stand-turneringen er over, er de ulike League of Legends -lagene på vei tilbake til sine respektive divisjoner og gjør seg klare til å konkurrere i regionale ligaer igjen. For dette formål, for EMEA-baserte LEC, er vårsesongen satt til å starte så snart denne helgen, og med det i tankene kan du være nysgjerrig på å vite hvordan åpningskampene ser ut.

Starter 28. mars, vil det være syv kamper som er vert for den kommende helgen og mandag, og med det som er tilfelle, har vi samlet all informasjon og tider (inkludert tidssoneendringer) samlet for deg nedenfor.

28. mars:



GiantX vs. Fnatic kl 13:00 GMT / 14:00 CET



Karmine Corp vs. Team Vitality kl. 15:15 GMT/16:15 CET



Natus Vincere vs. Movistar KOI kl. 17:30 GMT/18:30 CET



29. mars:



SK Gaming vs. Team Heretics kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Movistar KOI vs. Fnatic kl. 18:15 BST/19:15 CEST



30. mars:



SK Gaming vs. Natus Vincere kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Team Vitality vs. Team Heretics kl. 18:15 BST/19:15 CEST



Kommer du til å se på LEC denne helgen?