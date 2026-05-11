VCT EMEA etappe 1: Bare fire lag gjenstår, og turneringen avsluttes denne helgen

Vi vet nesten de tre lagene som vil representere EMEA-regionen på det kommende Valorant Champions Tour Masters London-arrangementet, som vil skje i juni. Lagene som vil kvalifisere seg til arrangementet er de to Upper Bracket-finalistene og vinneren av Lower Bracket Semifinal fra VCT EMEA Stage 1-sluttspillet, som stort sett er fullført, med de fire siste kampene planlagt til den kommende helgen.

Så langt kjenner vi de øvre brakettfinalistene, med FUT Esports og Team Vitality som skal møte hverandre for den første store finaleplassen. Begge disse lagene har sikret seg en Masters London-billett, men vi vet ikke den nøyaktige billetten de tar før turneringen er fullført. Når det gjelder den siste billetten, vil denne gå til enten Team Heretics eller Eternal Fire, avhengig av hvem som vinner semifinalen i Lower Bracket.

Med dette i bakhodet kan kampene for de fire siste kampene i VCT EMEA Stage 1-sluttspillet sees nedenfor.

Øvre brakettfinale - 15. mai



FUT Esports vs. Team Vitality kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Semifinale i nedre halvdel - 15. mai



Team Heretics mot Eternal Fire kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Finale i nedre brakett - 16. mai



Taperen av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-semifinalen kl. 17:00 BST/18:00 CEST



Den store finalen - 17. mai



Vinneren av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-finalen kl. 17:00 BST/18:00 CEST



Vinneren av hele turneringen vil også sikre seg en plass til Valorant -turneringen i Esports World Cup til sommeren.