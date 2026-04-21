VCT EMEA Stage 1 2026: Fnatic og FUT Esports allerede bekreftet for sluttspill

Den første etappen av Valorant Champions Tour EMEA-divisjonen er godt i gang, og gruppespillet nærmer seg slutten. Vi er i ferd med å gå inn i den fjerde spilleuken, der skjebnen til mange lag vil bli avgjort med viktige sluttspillplasser på spill.

To av de 12 lagene har imidlertid allerede sikret seg sluttspillbilletter ved å være ubeseiret i sine respektive grupper. FUT Esports har ikke tapt en eneste kamp i gruppe Alpha, mens Fnatic har gjort det samme i gruppe Omega. Arbeidet deres er ikke helt ferdig ennå, da begge lagene vil presse på for å vinne gruppene sine og sikre seg en første runde i øvre brakett i sluttspillet.

Når det gjelder resten av lagene, har ingen av de 10 andre organisasjonene kvalifisert seg eller blitt eliminert ennå, men noen er nær på begge fronter. I gruppe Alpha er Karmine Corp i ferd med å ryke ut på grunn av at de ikke har vunnet i sine kamper, og det samme gjelder PCIFIC Esports i gruppe Omega. De andre organisasjonene i mellom har fortsatt mye å kjempe om.

Neste runde fortsetter fra i morgen ettermiddag, så forvent oppdaterte nyheter fra VCT EMEA Stage 1 veldig snart.