VCT EMEA Stage 1 2026: FUT Esports og Fnatic kronet gruppevinnere

Vi vil faktisk ikke vite den bekreftede braketten for Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 før neste uke, ettersom finalekampene ikke er planlagt før om en uke. Vi har imidlertid mange svar allerede, ettersom gruppevinnerne er bekreftet, tre andre sluttspillplasser er fylt, og ett lag er eliminert.

Til å begynne med har både FUT Esports og Fnatic avsluttet gruppespillet og blitt kåret til sine respektive gruppevinnere. Dette betyr at begge lagene får bye i første runde i sluttspillet, noe som beskytter dem mot tidlig fall til den nedre braketten.

Utover dette har både Team Liquid og Gentle Mates bekreftet sine sluttspillplasser fra Group Alpha, mens Eternal Fire følger etter fra Group Omega. Dette betyr at det bare er en sluttspillbillett til Group Alpha ennå, med Team Heretics favorisert til å snappe den, forutsatt at troppen tar seg av virksomheten senere og overvinner Gentle Mates i den planlagte kampen. For gruppe Omega gjenstår to sluttspillbilletter, med bare tre lag som jakter på dem, ettersom PCIFIC Esports offisielt er slått ut av turneringen, og blir det første eliminerte laget. GiantX virker som en sikker sluttspilllås, med den siste plassen som går til enten Team Vitality eller BBL Esports, som begge faktisk spiller mot hverandre i kveld.

Med dette i bakhodet er det bare fem gruppespillkamper til som skal avholdes, som du kan se alle lagt ut nedenfor.

Fredag 24. april:



Gentle Mates vs. Team Heretics



BBL Esports vs. Team Vitality



Onsdag 29. april:



Team Heretics vs. FUT Esports



Team Vitality vs. PCIFIC Esports



Torsdag 30. april: