VCT EMEA Stage 1: Natus Vincere eliminert med Group Alphas sluttspillplasser bekreftet

Den siste uken av Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 gruppespillkvalifiseringer er i gang, med lag som kjemper og griper etter seire i siste øyeblikk for å enten unngå eliminering og sikre sluttspillbilletter, eller for å forbedre sin status og seeding for neste fase av handlingen.

Gårsdagens kamper viste seg å være avgjørende for gruppestrukturen i gruppe Alpha, ettersom vi nå kjenner de to lagene som ble slått ut og de fire deltakerne i sluttspillet. Den fullstendige seedingen for gruppen er ikke fullført ettersom det gjenstår en håndfull kamper, men de som har sikret seg en sluttspillplass er likevel navngitt.

Med FUT Esports som bekreftet gruppeseier, vet vi nå at Team Liquid, Team Heretics, og Gentle Mates er de tre andre grupperepresentantene i sluttspillet. Både Natus Vincere og Karmine Corp er slått ut av kampen for godt. Det eneste som marginalt kan endre seg fra dette øyeblikket er i forhold til seedingen mellom Team Liquid/Team Heretics/Gentle Mates, ettersom Team Liquid og Gentle Mates møtes i morgen i håp om å sikre seg andreplassen i gruppen.

Når det gjelder gruppe Omega, har de siste resultatene ikke endret seg mye, men i morgen vil vi få et fast bilde for gruppen når GiantX og Eternal Fire møtes for å avgjøre om førstnevnte lander en sluttspillplass eller om denne i stedet går til Team Vitality, som venter på randen av eliminering.