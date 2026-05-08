VCT EMEA Stage 1 Playoffs: Eternal Fire og Team Vitality begynner kampanjen med seire

HQ

Sluttspillet for Valorant Champions Tour EMEA Stage 1-arrangementet har nå begynt, og dette er handlingsfasen som vil redusere de åtte kvalifiserte lagene til ikke bare en seierherre, men også for å oppdage de tre lagene som vil representere EMEA på Masters London-arrangementet i nær fremtid.

Turneringen er nå i gang, med den første runden i Upper Bracket i boksene, og dette legger nå planene for neste fase av Upper Bracket, mens de første kampene i Lower Bracket også er seedet. Ettersom dette er en dobbel elimineringsturnering, har Upper Bracket-lagene en livline og kan tape én kamp og fortsatt være i live, mens Lower Bracket-lagene står overfor eliminering for hver kamp de spiller.

Med mye planlagt, her er kampene som kommer opp for helgen fremover.

Fredag 8. mai - Semifinaler i øvre brakett:



FUT Esports vs. Eternal Fire kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Fnatic mot Team Vitality kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Lørdag 9. mai - Nedre brakett runde 1:



Team Heretics vs. BBL Esports kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Team Liquid vs. Gentle Mates kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Søndag 10. mai - Kvartfinaler i den nedre braketten:



Taperen av semifinale 1 i øvre brakett mot vinneren av runde 1 i nedre brakett kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Taperen av semifinale nr. 2 i øvre brakett mot vinneren av runde 1 i nedre brakett nr. 2 kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Hva forventer du av helgens kamper?