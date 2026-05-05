VCT EMEA Stage 1: Sluttspillet med åtte lag er avgjort

Gruppespillet i Valorant Champions Tour EMEA Stage 1 er nå avsluttet, noe som betyr at fire av de 12 konkurrerende lagene er slått ut for godt, mens de øvrige åtte er seedet inn i sluttspillet. Denne neste fasen av turneringen starter om et par dager og varer helt frem til slutten av neste uke, når en vinner skal kåres og de tre Masters London-deltakerne for regionen også skal avgjøres.

Når det gjelder de eliminerte lagene, Natus Vincere, Karmine Corp, GiantX, og PCIFIC Esports har alle blitt slått ut. Når vi går over til sluttspillbraketten, forblir de to toppseedede lagene FUT Esports og Fnatic, mens de to lavestseedede lagene er Gentle Mates og BBL Esports.

Med alt dette i bakhodet venter nå de topp- og bunnseedede lagene på motstandere, ettersom konkurransen deres vil bli bestemt av vinneren / taperen av den første runden i øvre brakettspill. I disse kampene vil Eternal Fire møte Team Heretics og Team Liquid mot Team Vitality.

Når det gjelder hvordan alt dette er ordnet i den komplette dobbel-eliminasjonsbraketten, kan du se dette nedenfor.