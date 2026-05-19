VCT EMEA Stage 1: Team Heretics kronet til mester etter å ha beseiret Team Vitality

Den første etappen for 2026 Valorant Champions Tour i EMEA-regionen er offisielt avsluttet. Turneringen har endelig kronet en seierherre og bestemt de tre lagene som vil gå videre og representere regionen på Masters London når den begynner i juni.

Etter en spennende finale gikk Team Heretics til slutt til topps over Team Vitality, der organisasjonen beseiret motstanderen på en 3-2 måte, og sikret seg trofeet, en invitasjon til Masters London og en plass i Esports World Cup senere på sommeren.

Utover dette har Team Vitality også sikret seg en plass i Masters London, i likhet med tredjeplassen til FUT Esports. Til tross for at Eternal Fire var det eneste andre laget som nådde helgens aksjon, gikk de glipp av alt som ble tilbudt, og endte offisielt på en fjerdeplass i turneringen.

Masters London er neste opp for disse lagene, med handlingen som skjer mellom 2. og 21. juni, etterfulgt av Esports World Cup-arrangementet mellom 2. og 12. juli, og deretter en retur til regionalt spill med Stage 2 mellom 15. juli og 30. august.