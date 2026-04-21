VCT Game Changers EMEA Stage 2 er tilbake neste uke, her er åpningskampene
Neste kapittel av handlingen går fra slutten av april til slutten av mai.
Den første etappen for 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA-sesongen ble avsluttet tidligere i år, men det er på tide at den andre etappen begynner og at handlingen kommer tilbake.
Fra og med 27. april starter den konkurransedyktige handlingen igjen, med spill som kjører i rundt fire uker frem til 24. mai, med tre ukers gruppeaksjon og deretter en uke for sluttspillet. Derfor er du kanskje nysgjerrig på hvordan kampene i åpningsuken ser ut, og i så fall har vi samlet denne informasjonen nedenfor.
VCT Game Changers EMEA Stage 2 - Uke 1-kamper
27. april:
- FOKUS Sakura vs. Gentle Mates GC
- G2 Gozen vs. Twisted Orchid
- Alternativ aTTaX Ruby vs. Barca Esports GC
28. april:
- Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura
- ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC
- Alternativ aTTaX Ruby vs. Twisted Orchid
- G2 Gozen vs. GiantX GC
29. april:
- G2 Gozen vs. FOKUS Sakura
- GiantX GC vs. Barca Esports GC
- Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC
- Karmine Corp GC vs. Alternativ aTTaX Ruby
30. april:
- G2 Gozen vs. Barca Esports GC
- GiantX GC vs. ZennIT Orange GC
- Twisted Orchid vs. SK Nebula
- Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC
Hvem ser du på som favoritt til å vinne Stage 2?