VCT Game Changers EMEA Stage 2 er tilbake neste uke, her er åpningskampene

Den første etappen for 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA-sesongen ble avsluttet tidligere i år, men det er på tide at den andre etappen begynner og at handlingen kommer tilbake.

Fra og med 27. april starter den konkurransedyktige handlingen igjen, med spill som kjører i rundt fire uker frem til 24. mai, med tre ukers gruppeaksjon og deretter en uke for sluttspillet. Derfor er du kanskje nysgjerrig på hvordan kampene i åpningsuken ser ut, og i så fall har vi samlet denne informasjonen nedenfor.

VCT Game Changers EMEA Stage 2 - Uke 1-kamper

27. april:



FOKUS Sakura vs. Gentle Mates GC



G2 Gozen vs. Twisted Orchid



Alternativ aTTaX Ruby vs. Barca Esports GC



28. april:



Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura



ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC



Alternativ aTTaX Ruby vs. Twisted Orchid



G2 Gozen vs. GiantX GC



29. april:



G2 Gozen vs. FOKUS Sakura



GiantX GC vs. Barca Esports GC



Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC



Karmine Corp GC vs. Alternativ aTTaX Ruby



30. april:



G2 Gozen vs. Barca Esports GC



GiantX GC vs. ZennIT Orange GC



Twisted Orchid vs. SK Nebula



Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC



Hvem ser du på som favoritt til å vinne Stage 2?