VCT Game Changers EMEA Stage 2 er tilbake neste uke, her er åpningskampene

Neste kapittel av handlingen går fra slutten av april til slutten av mai.

HQ

Den første etappen for 2026 Valorant Champions Tour Game Changers EMEA-sesongen ble avsluttet tidligere i år, men det er på tide at den andre etappen begynner og at handlingen kommer tilbake.

Fra og med 27. april starter den konkurransedyktige handlingen igjen, med spill som kjører i rundt fire uker frem til 24. mai, med tre ukers gruppeaksjon og deretter en uke for sluttspillet. Derfor er du kanskje nysgjerrig på hvordan kampene i åpningsuken ser ut, og i så fall har vi samlet denne informasjonen nedenfor.

VCT Game Changers EMEA Stage 2 - Uke 1-kamper

27. april:


  • FOKUS Sakura vs. Gentle Mates GC

  • G2 Gozen vs. Twisted Orchid

  • Alternativ aTTaX Ruby vs. Barca Esports GC

28. april:


  • Karmine Corp GC vs. FOKUS Sakura

  • ZennIT Orange GC vs. Barca Esports GC

  • Alternativ aTTaX Ruby vs. Twisted Orchid

  • G2 Gozen vs. GiantX GC

29. april:


  • G2 Gozen vs. FOKUS Sakura

  • GiantX GC vs. Barca Esports GC

  • Gentle Mates GC vs. ZennIT Orange GC

  • Karmine Corp GC vs. Alternativ aTTaX Ruby

30. april:


  • G2 Gozen vs. Barca Esports GC

  • GiantX GC vs. ZennIT Orange GC

  • Twisted Orchid vs. SK Nebula

  • Gentle Mates GC vs. Karmine Corp GC

Hvem ser du på som favoritt til å vinne Stage 2?

Valorant

