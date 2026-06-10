VCT Masters London: Hvem vil bli med Leviatan og Team Vitality i sluttspillet?

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Vi er inne i den siste dagen av den sveitsiske fasen av Valorant Champions Tour Masters London-arrangementet, hvor to av de åtte lagene i denne runden så langt har sikret seg en plass i sluttspillet, to er eliminert fra arrangementet for godt, og fire befinner seg i limbo, hvor de kjemper for å unngå eliminering og sikre seg en av de to andre plassene i sluttspillet.

Den sveitsiske fasen er ganske kortfattet, noe som betyr at lagene bare trenger å oppnå to seire for å gå videre, noe både Leviatan og Team Vitality allerede har gjort. På samme måte er to tap nok til å bli slått ut, og både Dragon Ranger Gaming og Full Sense har lidd denne skjebnen.

De gjenværende fire lagene er satt opp mot hverandre i kamper hvor alt står på spill. Det er «vinn eller forsvinn», som man sier, og en seier er det eneste utfallet som vil gjøre et lag fornøyd med resultatet. Med dette for øye er kampoppsettet for dagens siste kamper i den sveitsiske fasen som følger.



FUT Esports mot NRG kl. 15:00 BST/16:00 CEST



Global Esports mot XLG Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Vinnerne vil slutte seg til de fire lagene som allerede har sikret seg plass i sluttspillet ved å vinne sine respektive regionale turneringer nylig, nemlig G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics og Paper Rex.