VCT Masters Santiago: Furia og Gentle Mates slått ut når finalen i Upper Bracket spilles

Det er den siste uken av Valorant Champions Tour Masters Santiago-turneringen, og allerede har to lag blitt eliminert fra sluttspillet i det chilenske arrangementet. Totalt er det bare seks lag igjen i kampen om tittelen, med ytterligere to som skal elimineres i dag, og den bekreftede Upper Bracket Final-kampen er også låst.

For det første, etter å ha tapt mot All Gamers og BBL Esports, har både Gentle Mates og Furia henholdsvis blitt eliminert fra arrangementet. Dette betyr at begge de tidligere lagene nå må overleve en ny knockout-kamp, denne gangen mot henholdsvis Paper Rex og G2 Esports. Vinnerne går videre og møter hverandre, der vinneren av den kampen møter taperen av Upper Bracket-finalen.

I denne store kampen møter NRG NS RedForce , der vinneren går videre til den store finalen, mens taperen må spille én kamp til i håp om å sikre seg en finalebillett. Mange av kampene og spørsmålene får vi faktisk ikke svar på før senere denne uken, for etter dagens kamper er det pause frem til fredag 13. mars, da de fire siste kampene begynner.

G2 Esports vs. BBL Esports kl. 18:00 GMT / 19:00 CET 10. mars



Paper Rex vs. All Gamers kl 21:00 GMT / 22:00 CET 10. mars



Hvem tror du vil vinne VCT Masters Santiago?