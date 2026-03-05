VCT Masters Santiago: Sluttspillet med åtte lag er satt

HQ

Det er fortsatt en anstendig mengde action som skal holdes som en del av Valorant Champions Tour Masters Santiago-turneringen, som mens sluttspillbraketten nå er satt, og vi vet de åtte lagene som fortsatt er i strid med turneringen, vil arrangementet faktisk ikke avsluttes før 15. mars.

Neste serie med kamper vil likevel snart starte, ettersom sluttspillet starter fra 6. mars, med de første øvre bracketkampene. Når dette er sagt, er de første kampene seedet som følger :



Furia vs. Paper Rex kl 18:00 GMT / 19:00 CET 6. mars



NS RedForce vs. Gentle Mates kl 21:00 GMT / 22:00 CET 6. mars



BBL Esports vs. NRG kl. 17:00 GMT/18:00 CET 7. mars



All Gamers vs. G2 Esports kl. 20:00 GMT/21:00 CET den 7. mars



Sluttspillet bruker et dobbelt eliminasjonsformat, noe som betyr at tapere ikke umiddelbart blir slått ut. I stedet glir de ned til Lower Bracket, hvor de risikerer å bli sparket ut av arrangementet hvis de taper en gang til.

Hvem anser du som favoritt til å vinne VCT Masters Santiago?