Ved lanseringen av Board of Peace: Trump har annonsert 7 milliarder dollar til gjenoppbygging av Gaza

USAs president Donald Trump har kunngjort at flere nasjoner har lovet å bidra med 7 milliarder dollar til et fond for gjenoppbygging av Gaza på det konstituerende møtet i hans nyopprettede Board of Peace i Washington. Initiativet tar sikte på å gjenoppbygge enklaven når Hamas avvæpnes, noe som fortsatt er usikkert til tross for en skjør våpenhvile.

Trump sa at USA vil bidra med 10 milliarder dollar for å støtte styrets bredere fredsinnsats, men han spesifiserte ikke om det vil være nødvendig med godkjenning fra Kongressen. Blant bidragsyterne til Gaza-fondet er flere land i Midtøsten og Sentral-Asia, mens FN forventes å bidra med to milliarder dollar i humanitær bistand. Trump sa også at FIFA ville samle inn 75 millioner dollar til idrettsrelaterte prosjekter i Gaza.

Den foreslåtte planen inkluderer opprettelsen av en internasjonal stabiliseringsstyrke som skal bidra til å opprettholde ro og orden i Gaza, ledet av en amerikansk general med en indonesisk stedfortreder. Indonesias president Prabowo Subianto sa at landet hans kunne bidra med opptil 8 000 soldater. Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjentok at Hamas ville bli avvæpnet "på den ene eller den andre måten".

Det er ingen palestinske representanter i styret, men derimot israelske, noe som reiser spørsmål om styrets inkludering og levedyktighet på lang sikt. USAs utenriksminister Marco Rubio sa til de fremmøtte at det "ikke finnes noen plan B" for Gaza, og advarte om at en fiasko kan bety en tilbakevending til krig.