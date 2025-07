Vegas Falcons dropper Preistahh og signerer TjHaLy

HQ

Av alle de 12 Call of Duty League lagene var det ingen som var så virkelig avskyelige i sesongen 2024/25 som Los Angeles Guerrillas M8 og Vegas Falcons. Førstnevnte avsluttet hele sesongen med seks seire og 26 tap, noe som selv om det er forferdelig, fortsatt er betydelig bedre enn Falcons.

Det saudiarabisk-eide laget scoret hele tre kampseire og 28 tap, noe som resulterte i en seiersrate som var mindre enn 10%. Det vant til og med knapt noen av kartene sine, med en seiersprosent på 23 %, noe som viser at Falcons i praksis var gratispoeng for alle lag de møtte. Slik kan det ikke fortsette, og nå jobber laget med å bygge seg opp igjen foran sesongen 25/26, som spilles på Call of Duty: Black Ops 7.

Preston "Priestahh" Greiner har allerede fått sparken fra laget etter en periode på under tre måneder. En erstatter er allerede funnet, da Thomas "TJHaLy" Haly har signert med organisasjonen.

Det store spørsmålet er hva det saudiske laget vil gjøre med de mange saudiske spillerne de har hentet til CDL, ettersom den eneste suksessen Falcons opplevde, var etter at de gikk over til å satse på mer erfarne CDL-veteraner i andre halvdel av sesongen. Signeringen av TjHaLy tyder på at flere veteraner vil bli hentet inn, og at fokuset på egenutviklede og lokale talenter vil bli skjøvet til side i håp om å ikke tilbringe nok en sesong i bunnen av tabellen.