Vegas Falcons gjør rosterendringer etter dyster start på Call of Duty League-kampanjen

HQ

Å si at Vegas Falcons har hatt en dårlig start på sin 2025 Call of Duty League -kampanje er sannsynligvis litt av en underdrivelse. Laget endte sist i Major 1 -kvalifiseringen og tapte sine første kamper, og ble umiddelbart eliminert fra Minor og Major -turneringene som også allerede har funnet sted. For å få sesongen tilbake på sporet måtte det selvsagt gjøres endringer.

Og det er nettopp det som har skjedd. Falcons har kunngjort at Fahad "WXSL" Alkahtani har blitt forfremmet til startlisten, mens Salman "Roxas" Alkhuzayyim har blitt benket, og Khalid "Khhx" Almadhi har blitt løslatt.

Laget er fortsatt fokusert på å støtte en rent saudiarabisk spillerliste for denne kommende Major, så vi må bare følge med og se om de kan få ting til å gå og ideelt sett også hakke opp i det minste noen Call of Duty League Points. For øyeblikket er Falcons det eneste poengløse laget, med poeng for plasseringer i turneringer og rett og slett også for seire i den ordinære sesongen...