Vegas Falcons laster om med flere tidligere Call of Duty League-mestere

Vi har nevnt flere ganger tidligere at Vegas Falcons for øyeblikket er det desidert verste laget i sesongen 2025 Call of Duty League. På vei inn i årets tredje Major, som starter senere i dag, har laget ennå ikke sikret seg en eneste CDL Point, noe som betyr at det har nådd halvveis i året uten en eneste kampseier å vise til. Dette er åpenbart ingen god måte å operere på, og det er grunnen til at det saudiarabiske Falcons går bort fra sitt tidligere saudiarabiske lag og rekrutterer noen Call of Duty veteraner.

De tidligere CDL-debutantene har for det meste blitt satt på benken, og bare Saud "Exnid" Alati har beholdt sin plass på startlaget. Dette har blitt gjort for å gi plass til Amer "Pred" Zulbeari, Alec "Arcitys" Sanderson og Preston "Priestahh" Greiner.

Predvant for det første et CDL-mesterskap i fjor med OpTic Texas -laget. Priestahh spilte på laget som vant mesterskapet i 2023 på New York Subliners, og Arcitys var en del av laget som vant mesterskapet i 2021 på Atlanta Faze.

Vi får se om dette er til Falcons sin fordel, og om de faktisk kan begynne å sanke poeng i denne CDL-sesongen.