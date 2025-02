Veikartet for Halo Championship Series 2025 har blitt offentliggjort

HQ

Planene for 2025 Halo Championship Series har blitt bekreftet. Sesongen, som starter i mars og varer helt til slutten av oktober, vil inneholde flere forskjellige turneringer før World Championship nok en gang vender tilbake til Seattle.

Det første arrangementet vil omfatte forskjellige kvalifiseringer og åpne turneringer som alle leder opp til Arlington Major mellom 18. og 20. april. Hovedarrangementet her vil se $ 250,000 XNUMX på linjen for å bli vunnet.

Den neste turneringen vil føre til Dallas Open, som selv om den har en åpen kvalifiseringskamp og en vanlig kvalifiseringskamp på forhånd, ikke vil være en Major i seg selv, men snarere et arrangement der et bredt utvalg av lag kan konkurrere. Premiene for dette arrangementet er uklare, men vi vet at det vil skje mellom 23. og 25. mai på Dreamhack Dallas.

Så kommer Salt Lake City Major, med hovedaksjonen planlagt mellom 1. og 3. august, og hvor $ 250,000 XNUMX står på linjen. Nok en gang vil forskjellige kvalifiseringer og åpne turneringer finne sted før dette arrangementet.

Sist av alt vil være en finale Major planlagt til en gang tidlig på høsten. Vi vet ennå ikke hvor den vil finne sted eller nøyaktig dato, men den vil som forventet ha en kvalifisering og en åpen turnering i forkant, og hvis de andre Majors er noe å gå etter, vil det sannsynligvis stå 250 000 dollar på spill.

For å avslutte sesongen er World Championship mellom 24. og 26. oktober. Her står det 1 million dollar på spill for de beste lagene i verden å kjempe om når handlingen utspiller seg i Seattle.

