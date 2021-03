Venom 2 utsettes til september

Du ser på Annonser

Jeg er langt fra den eneste som synes at Venom var langt unna å leve opp til potensialet, men den tjente mer enn nok til at Sony raskt godkjente en oppfølger. Forrige april ble det annonsert at filmen heter Venom: Let There Be Carnage og i utgangspunktet skulle ha premiere forrige oktober. Dette gikk selvsagt i vasken på grunn av pandemien, så Tom Hardy og gjengen fikk beskjed om å vente til den 25. juni i år i stedet. Som du forstår av overskriften og verden generelt blir ikke dette tilfellet heller.

Sony forteller nå at Venom: Let There Be Carnage har blitt utsatt enda en gang, og denne gangen til den 17. september. Dermed må vi altså vente i minst seks måneder til før vi får se om Andy Serkis kan gjøre en bedre jobb enn Ruben Fleischer i regissørstolen og om resten har lært av sine feil.