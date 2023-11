Venom 3 har blitt utsatt til slutten av 2024

HQ

Nå må vi vente et helt år før vi kan gå på kino for å se Tom Hardys tredje utgave av Venom, ettersom filmen offisielt er utsatt til november 2024.

Variety avslører at filmen, som tidligere var planlagt som en sommerfilm med premiere 12. juli 2024, nå er utsatt til 8. november, etter at det nylig ble bekreftet at SAG-AFTRA-streiken er avsluttet.

Venom 3 skal ha startet innspillingen tidligere i år, sent på våren, men på grunn av streiken er det uklart hvor mye arbeid som ble fullført på filmen før produksjonen ble stoppet. Lanseringsdatoen i november betyr utvilsomt at vi kan forvente at produksjonen snart starter opp igjen.