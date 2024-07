HQ

Premieren på Overwatch-utfordreren Marvel Rivals nærmer seg, og allerede 23. juli vil en lukket beta finne sted. Betaen varer frem til 5. august, og for å få sjansen til å delta kan du fylle ut et skjema som tar rundt fem minutter å fylle ut. De som deltar i betaen vil også motta et eksklusivt skin til den tidligere skjulte karakteren Venom. En ny trailer viser frem skurken, og du kan sjekke den ut nedenfor.