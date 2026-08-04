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Den massive tilstrømningen av migranter fra Marokko til den spanske byen Ceuta, ved kysten av Marokko (over 60 000 mennesker ankom torsdag 30. juli, ved å krysse grensen – noe som har blitt tilskrevet en nettbasert hoax, men som den marokkanske regjeringen bevisst tillot for å oppnå politiske fordeler) har ikke ført til en diplomatisk krise mellom Spania og Marokko, men har skapt større spenning mellom de to landene, som allerede har mange politiske uenigheter.

Om fire år skal Spania, Marokko og Portugal være vertsland for fotball-VM 2030. Men et parlamentsmedlem fra venstrepartiet Sumar, som inngår i koalisjonsregjeringen ledet av PSOE-leder Pedro Sánchez, har uttalt at Spania bør trekke seg fra konkurransen og nekte å organisere fotballturneringen sammen med Marokko.

VM i 2030 kan ikke deles med et land som truer og utnytter desperate mennesker for sine geostrategiske interesser», sa Nahuel González. I den massive tilstrømningen av migranter siden torsdag anslås det at nesten hundre mennesker omkom ved drukning i havet – mennesker som enkelte analytikere anser som «våpen» brukt av Marokko i en form for «hybridkrigføring» mellom Marokko og Spania

Politikeren har tidligere uttalt at dette har vært enda et forsøk på å destabilisere Spania, initiert av USA, deler av statsapparatet, ytterste høyrefløyen og store økonomiske makter, og beskrev Marokkos regjering som «det onde».

VM i fotball 2030 er fortsatt planlagt å bli avholdt i Spania, Marokko og Portugal (med noen åpningskamper i Uruguay, Paraguay og Argentina), og stedet for finalen er ikke avgjort: Marokko og Spania kjemper om retten til å være vertsland, og noen har påpekt at dette kan være en annen grunn til at Marokko ønsket å destabilisere Spania..