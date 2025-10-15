Worlds 2025: T1 overvinner Invictus Gaming for å få billett til hovedarrangementet

HQ

De viktigste World Championship -arrangementene for den fremste League of Legends -turneringen i 2025 er nå i gang. Play-In -scenen ble arrangert nylig og så den nåværende back-to-back forsvarende mesteren T1 måtte overvinne Invictus Gaming for å til og med ha rett til å delta på hovedaktivitetene. For de som er nysgjerrige på om T1 kan skrive historie og oppnå trepeat, var dette naturlig nok et stort spill og et som T1 tok få sjanser med.

Etter en 3-1-seier sikret T1 seg en plass i hovedforhandlingene på Worlds. Nå blir utfordringen å fortsette å trosse oddsen som et av de lavest seedede lagene i turneringen og å fortsette å hente inn resultater for ideelt sett å dukke opp i knockout-sluttspillet etter hvert. Det blir ikke lett, ettersom laget først må overvinne LTAs toppseedede lag, FlyQuest, og deretter håndtere fire andre konkurrenter i den sveitsiske fasen også.

Apropos den sveitsiske fasen, for de som er interessert i den vanvittige braketten for fasen av turneringen, se den nedenfor.