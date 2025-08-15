Gamereactor

Verdenscupen i e-sport: 16 spillere er igjen i Tekken 8 turneringen

Gruppen vil bli redusert til åtte gjenværende spillere for sluttspillet i morgen.

Tekken 8 -turneringen på Esports World Cup går fremover i et halsbrekkende tempo. Allerede har utallige spillere blitt eliminert og sendt hjem, og i løpet av de neste par dagene vil vi se flere bli eliminert mens en mester blir kronet.

For øyeblikket er det 16 spillere igjen i konkurransen, alle som en del av den andre fasen av turneringen. Disse 16 spillerne har hver blitt seedet inn i en gruppe og en brakett, hvor de vil kjempe for å sikre seg en av to sluttspillplasser per gruppe. I dag spilles den første runden, og i morgen avsluttes denne fasen, rett før sluttspillet i den tredje fasen, der de åtte siste kampene spilles for å kåre en vinner.

Gruppene og kampene i andre fase er satt opp som følger.

Gruppe A:


  • EDGE vs. chikurin

  • eyemusician vs CBM

Gruppe B:


  • JeonDDing mot PINYA

  • Knee mot Rangchu

Gruppe C:


  • qudans mot Arslan Ash

  • ULSAN mot kkokkoma

Gruppe D


  • LowHigh mot Mangja

  • Mulgold mot ATIF

Hvem ser du som favoritt til å løfte Tekken 8 trofeet med disse kampene i vente?

Tekken 8

