Verdenscupen i e-sport: 16 spillere er igjen i Tekken 8 turneringen
Gruppen vil bli redusert til åtte gjenværende spillere for sluttspillet i morgen.
Tekken 8 -turneringen på Esports World Cup går fremover i et halsbrekkende tempo. Allerede har utallige spillere blitt eliminert og sendt hjem, og i løpet av de neste par dagene vil vi se flere bli eliminert mens en mester blir kronet.
For øyeblikket er det 16 spillere igjen i konkurransen, alle som en del av den andre fasen av turneringen. Disse 16 spillerne har hver blitt seedet inn i en gruppe og en brakett, hvor de vil kjempe for å sikre seg en av to sluttspillplasser per gruppe. I dag spilles den første runden, og i morgen avsluttes denne fasen, rett før sluttspillet i den tredje fasen, der de åtte siste kampene spilles for å kåre en vinner.
Gruppene og kampene i andre fase er satt opp som følger.
Gruppe A:
- EDGE vs. chikurin
- eyemusician vs CBM
Gruppe B:
- JeonDDing mot PINYA
- Knee mot Rangchu
Gruppe C:
- qudans mot Arslan Ash
- ULSAN mot kkokkoma
Gruppe D
- LowHigh mot Mangja
- Mulgold mot ATIF
Hvem ser du som favoritt til å løfte Tekken 8 trofeet med disse kampene i vente?