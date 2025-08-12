Verdenscupen i e-sport: De endelige Tekken 8 -konkurrentene er bekreftet

HQ

Denne uken vil Tekken 8 være en av de mange titlene som definerer Esports World Cup, da hovedarrangementet vil skje og vil se de 32 kvalifiserte spillerne systematisk eliminert til bare en seierherre gjenstår. Den turneringen begynner i morgen, men den vil løpe til lørdag, når en mester blir kronet.

I løpet av den siste helgen skjedde Last Chance Qualifier for Tekken 8 -arrangementet, noe som betyr at vi nå vet de fire ekstra spillerne som har stanset billetten til hovedarrangementet. Disse personene er :



Numan Ch



qudans



Qasim Meer



kkokkoma



Når det gjelder de øvrige 28 deltakerne, har de ennå ikke blitt seedet inn i sine respektive grupper for den første fasen av turneringen, men vi vet at disse spillerne også har kvalifisert seg til turneringen.