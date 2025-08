Verdenscupen i e-sport: Fire lag er bekreftet for sluttspillet Rainbow Six: Siege X

HQ

Arrangementet Rainbow Six: Siege X på Esports World Cup har gått i et halsbrekkende tempo. Til tross for at det bare startet i går, har allerede fire lag blitt eliminert, mens ytterligere fire allerede har sikret seg en plass i sluttspillet. I dag vil ytterligere fire bli eliminert og fire til bekreftet for sluttspillbraketten, som vil bli låst inn. Men hvem har allerede sikret seg en plass, og hvem har satt seg på flyet med avgang fra Riyadh?

De fire lagene som går videre til sluttspillet inkluderer Shopify Rebellion, Virtus.pro, Team Secret, og Ninjas in Pyjamas, som alle har vunnet sine respektive gruppespill.

Blant de fire eliminerte lagene, lag som har tapt sine to første kamper i turneringen, finner vi et svært overraskende lag, ettersom Team Falcons (som består av de samme spillerne fra 2024s EWC-vinner Team BDS) er slått ut. Jepp, Team Falcons slutter seg til Gen.G Esports, FearX, og Enterprise Esports som de første lagene som forlater arrangementet.

Den siste runden med gruppespill skjer i dag, før sluttspillet går fra torsdag til lørdag (7.-9. august), hvor en vinner til slutt vil bli bestemt og premiepotten på 2 millioner dollar vil bli delt ut.