Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene for Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup 2025 Det siste laget har kvalifisert seg etter et anspent Siste Sjanse-arrangement i helgen.

HQ Esports World Cups Mobile Legends Bang Bang herreturnering er allerede i gang, selv om hovedarrangementet ikke starter før i neste uke. Denne uken vil i stedet være dedikert til kvinnene Invitational, men neste uke kommer vi tilbake til Mid Season Cup, der de beste lagene vil konkurrere om en del av en kake på 3 millioner dollar. På vei inn i Esports World Cup visste vi allerede om 15 av de kvalifiserte lagene, og den siste plassen skulle gå til det laget som kunne løpe hansken på Last Chance Qualifier. Dette skjedde i løpet av helgen, noe som betyr at syv lag er eliminert, mens ett har gått videre til gruppefasen. I henhold til de eliminerte lagene er de som følger :

Legion Esports



Team Falcons



Zeta Division



Nightmare Esports



The MongolZ



Influence Rage



Rare Atom

Laget som avanserte var Virtus.pro og når det gjelder hvor de plasserer seg i gruppefasen, kan du se de fulle parentesene nedenfor. Gruppe A:

Team Liquid PH vs. Ultra Legends



ONIC vs. CFU Gaming



SRG.OG vs. Virtus.pro



Mythic Seal vs. Corinthians

Gruppe B:

HomeBois mot Team Flash



Team Spirit mot DianFengYaoGuai



RRQ Hoshi mot Area 77



ONIC Philippines vs Aurora Turkiye

Hver gruppe har et dobbelt eliminasjonsformat, der de fire overlevende lagene går videre til sluttspillet med åtte lag. Vinneren kåres om et par uker, den 2. august.