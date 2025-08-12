Gamereactor

PUBG: Battlegrounds

Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene for turneringen PUBG: Battlegrounds

Arrangementet starter i dag og varer til lørdag.

HQ

Denne uken vil PUBG: Battlegrounds se etter å stjele showet på Esports World Cup når den største begivenheten dedikert til spillet vil skje. For ikke å forveksle med PUBG Mobile -turneringen som skjedde nylig, vil denne se 24 av de beste lagene fra hele verden være til stede og ønsker å sikre seg en del av en premiepott på 2 millioner dollar.

Med turneringen som starter i dag og løper til lørdag 16. august, vet vi nå de forskjellige gruppene for handlingen og hvordan hvert lag har blitt seedet inn i de tre respektive gruppene.

Gruppe A:


  • Natus Vincere

  • T1

  • TOYO Esports

  • Buririam United Esports

  • Game Start Win

  • 17 Gaming

  • The Expendables

  • Full Sense

Gruppe B


  • Geekay Esports

  • Gen.G Esports

  • ROC Esports

  • Sharper Esport

  • AGAL International

  • Change The Game

  • Team Falcons

  • BB Team

Gruppe C


  • Virtus.pro

  • FN Esports

  • Team Liquid

  • TDT Esports

  • Petrichor Road

  • Freecs

  • Twisted Minds

  • Theerathon Five

Med disse lagene i tankene, hvem tror du er favoritt til å vinne?

PUBG: Battlegrounds

