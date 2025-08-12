Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene for turneringen PUBG: Battlegrounds

HQ

Denne uken vil PUBG: Battlegrounds se etter å stjele showet på Esports World Cup når den største begivenheten dedikert til spillet vil skje. For ikke å forveksle med PUBG Mobile -turneringen som skjedde nylig, vil denne se 24 av de beste lagene fra hele verden være til stede og ønsker å sikre seg en del av en premiepott på 2 millioner dollar.

Med turneringen som starter i dag og løper til lørdag 16. august, vet vi nå de forskjellige gruppene for handlingen og hvordan hvert lag har blitt seedet inn i de tre respektive gruppene.

Gruppe A:



Natus Vincere



T1



TOYO Esports



Buririam United Esports



Game Start Win



17 Gaming



The Expendables



Full Sense



Gruppe B



Geekay Esports



Gen.G Esports



ROC Esports



Sharper Esport



AGAL International



Change The Game



Team Falcons



BB Team



Gruppe C



Virtus.pro



FN Esports



Team Liquid



TDT Esports



Petrichor Road



Freecs



Twisted Minds



Theerathon Five



Med disse lagene i tankene, hvem tror du er favoritt til å vinne?