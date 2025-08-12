esports
PUBG: Battlegrounds
Verdenscupen i e-sport: Her er gruppene for turneringen PUBG: Battlegrounds
Arrangementet starter i dag og varer til lørdag.
HQ
Denne uken vil PUBG: Battlegrounds se etter å stjele showet på Esports World Cup når den største begivenheten dedikert til spillet vil skje. For ikke å forveksle med PUBG Mobile -turneringen som skjedde nylig, vil denne se 24 av de beste lagene fra hele verden være til stede og ønsker å sikre seg en del av en premiepott på 2 millioner dollar.
Med turneringen som starter i dag og løper til lørdag 16. august, vet vi nå de forskjellige gruppene for handlingen og hvordan hvert lag har blitt seedet inn i de tre respektive gruppene.
Gruppe A:
- Natus Vincere
- T1
- TOYO Esports
- Buririam United Esports
- Game Start Win
- 17 Gaming
- The Expendables
- Full Sense
Gruppe B
- Geekay Esports
- Gen.G Esports
- ROC Esports
- Sharper Esport
- AGAL International
- Change The Game
- Team Falcons
- BB Team
Gruppe C
- Virtus.pro
- FN Esports
- Team Liquid
- TDT Esports
- Petrichor Road
- Freecs
- Twisted Minds
- Theerathon Five
Med disse lagene i tankene, hvem tror du er favoritt til å vinne?