Verdenscupen i e-sport: Mobile Legends Bang Bang Bang Mid-Season Cup-sluttspillet er bekreftet

Esports World Cup er omtrent halvveis fullført. Festivalen er nå på sin fjerde av totalt syv uker, og denne vil inneholde en rekke finaler å glede seg over igjen. Den ene er Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup, som i skrivende stund er på vei inn i sluttspillet, der åtte lag kjemper for overlevelse og for sjansen til å til slutt løfte pokalen 2. august.

Med sluttspillet bekreftet, ser kvartfinalene for turneringen ut som følger :



Team Liquid PH vs. Aurora Türkiye



Mythic Seal vs. ONIC



RRQ Hoshi vs. SRG.OG



Team Spirit vs. ONIC Philippines



Formatet er nå på et stadium der det bare er "vinn og kom inn", og eventuelle tap fører til eliminering. Det er imidlertid planlagt en kamp om tredjeplassen, der semifinaletaperne konkurrerer om trøst.