Verdenscupen i e-sport: MongolZ kronet Counter-Strike 2 mester

Esports World Cup er nok en gang i bøkene. Den årlige konkurransedyktige festivalen som har strukket seg over syv uker i år, ble avsluttet i løpet av helgen, med den siste begivenheten som den store Counter-Strike 2 -turneringen.

Denne turneringen så 16 lag til stede og kjempet om en del av en premiepott på 1.25 millioner dollar, som til slutt for det meste har gått til et lag som har vært på vei opp og opp den siste tiden.

Etter en dominerende stor finale som så Aurora Gaming tape 3-0, The MongolZ har blitt kronet til mester, og lagt til nok et trofé og tittel på listen i 2025, som også har inkludert BLAST.tv Austin Major i juni.

Dette resultatet har sett The MongolZ reise hjem med en halv million i premiepenger og har satt laget opp som et å se på inn mot ESL Pro League Season 22 om noen uker.