Verdenscupen i e-sport: PUBG: Battlegrounds final 16 har blitt bekreftet

Det er satt til å være nok en hektisk og travel helg på Esports World Cup, da det er planlagt flere finaler som skal finne sted. En av de største er PUBG: Battlegrounds -arrangementet, en turnering som har 2 millioner dollar på tilbud, og som vil begynne sine store finaler i dag, alt før de avsluttes og krones en mester i morgen.

Når dette er sagt, kjenner vi nå de 16 finalistene, og de er følgende :



ROC Esports



Theerathon Five



AGAL



Petrichor Road



Twisted Minds



Change The Game



Virtus.pro



Team Falcons



The Expendables



Natus Vincere



Freecs



17 Gaming



T1



Gen.G Esports



Game Start Win



TOYO Esports



Hvert lag vil konkurrere i alle de 12 kommende finalekampene som går over de neste to dagene, og det laget som til slutt har de beste plasseringene og det beste antallet drepte, vil løfte trofeet, reise hjem med 650 000 dollar i premiepenger og 1 000 Club Points til sine respektive organisasjoner også.