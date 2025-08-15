esports
Verdenscupen i e-sport: PUBG: Battlegrounds final 16 har blitt bekreftet
De store finalene starter i dag og avsluttes i morgen.
HQ
Det er satt til å være nok en hektisk og travel helg på Esports World Cup, da det er planlagt flere finaler som skal finne sted. En av de største er PUBG: Battlegrounds -arrangementet, en turnering som har 2 millioner dollar på tilbud, og som vil begynne sine store finaler i dag, alt før de avsluttes og krones en mester i morgen.
Når dette er sagt, kjenner vi nå de 16 finalistene, og de er følgende :
- ROC Esports
- Theerathon Five
- AGAL
- Petrichor Road
- Twisted Minds
- Change The Game
- Virtus.pro
- Team Falcons
- The Expendables
- Natus Vincere
- Freecs
- 17 Gaming
- T1
- Gen.G Esports
- Game Start Win
- TOYO Esports
Hvert lag vil konkurrere i alle de 12 kommende finalekampene som går over de neste to dagene, og det laget som til slutt har de beste plasseringene og det beste antallet drepte, vil løfte trofeet, reise hjem med 650 000 dollar i premiepenger og 1 000 Club Points til sine respektive organisasjoner også.